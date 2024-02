Net zoals tijdens de eerste helft had Antwerp gedurende de tweede periode het merendeel van het spel, maar de landskampioen creëerde daarbij weinig of geen gevaar. Doumbia probeerde het wederom met een zwabberbal vanop afstand, maar Gabriel liet zich deze keer niet verrassen. De Belgische doelman toonde zich twintig minuten voor tijd nog eens op een schot van Jacob Ondrejka en de rebound van Bataille, maar de West-Vlamingen, die in de Belgische beker al RWDM, AS Eupen en KRC Genk naar huis hadden gespeeld, hielden stand.

De return tussen beide clubs staat op donderdag 29 februari om 20u45 gepland. Woensdagavond won Club Brugge het andere heenduel in de halve finales van competitieleider Union met 2-1.