“Het waren twee goede matchen. Details beslissen de wedstrijd vandaag. Je hebt soms een beetje geluk nodig. En een goede doelman. Nordin Jackers was vanavond opnieuw in uitstekende doen. Hij bewees vorig seizoen al zijn waarde, toen Simon (Mignolet, red.) geblesseerd was, en hij deed dat vandaag opnieuw. Ik heb al twee finales verloren met Club, ik hoop dat het nu eindelijk eens raak is."

Donderdag staat met Antwerp-Anderlecht de tweede halve finale op het programma. De Brusselaars trekken met een 1-0-bonus naar de Bosuil.