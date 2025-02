Voor Club is het de twintigste Bekerfinale in de geschiedenis. Met elf Bekers is Club Brugge recordhouder, maar de laatste dateert al wel van maart 2015. Toen werd er gewonnen van... Anderlecht. In 2020 werd de finale verloren van Antwerp, vorig seizoen dan weer de verliezende finalist. Paars-wit droomt van een eerste Beker sinds 2008. Drie jaar geleden stonden ze in de finale, maar die werd toen verloren van AA Gent.