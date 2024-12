Het wordt een interessant duel voor Patro-coach Stijn Stijnen, die geen onbesproken verleden heeft bij de West-Vlamingen. In de vorige ronde was de tweedeklasser nog met 4-1 te sterk voor Sporting Charleroi. Achteraf beweerde Charleroi-coach Rik De Mil dat de verwarming in de bezoekende kleedkamer op dertig graden stond en dat bepaalde ruimtes afgesloten waren. Stijnen reageerde vervolgens fel en kreeg daarvoor een boete van 2.500 euro wegens onsportief gedrag. Patro zelf moest 5.000 euro dokken.