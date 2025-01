De verhuizing van de startplaats naar de Grote Markt in Kortrijk zorgde voor nogal wat commotie, maar intussen is dat stof toch wat gaan liggen. Ook dit jaar trekt het peloton zich dus in Kortrijk op gang, aankomst blijft op de Brugsesteenweg in Kuurne.

Wel opvallend: de wielerwedstrijd moet een stukje over de Ring, door wegenwerken aan de Kuurnebrug. "Doordat wij de R8 uitzonderlijk mogen gebruiken is dit toch een unieke opportuniteit om met het peloton van Kuurne-Brussel-Kuurne in volle finale door het vernieuwde centrum van Kuurne te kunnen passeren."

Op Ineos na staan alle WorldTourploegen aan de start.