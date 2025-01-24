Kortrijk en Kuurne benadrukken dat Kuurne-Brussel-Kuurne een koers met internationale uitstraling is, sterk verankerd in de regio. "Kuurne-Brussel-Kuurne is een hefboom om jong en oud te stimuleren tot sportief fietsen."

Kortrijks sportschepen Wouter Allijns noemt de start op de Grote Markt “een schot in de roos”, Kuurnes sportschepen Jan Deprez benadrukt dat Kuurne “het kloppend hart van de koers” blijft.