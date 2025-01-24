14°C
Kuur­ne-Brus­sel-Kuur­ne nog eens zes jaar van Kort­rijk naar Kuurne

Kuurne-Brussel-Kuurne verlengt de samenwerking met Stad Kortrijk en Gemeente Kuurne tot en met 2031. Dat betekent dat de voorjaarsklassieker de komende zes jaar opnieuw vertrekt in Kortrijk en finisht in Kuurne.

Voor Kortrijk, sinds 2024 startplaats, gaat het om een verlenging van vijf jaar. Kuurne bevestigt zijn rol als vaste aankomstplaats tot 2031. Beide gemeenten verhogen bovendien hun financiële steun: Kuurne investeert €100.000 in 2026 en vanaf 2027 jaarlijks €110.000. Kortrijk betaalt €90.000 in 2026 en daarna €100.000 per jaar.

Kortrijk en Kuurne benadrukken dat Kuurne-Brussel-Kuurne een koers met internationale uitstraling is, sterk verankerd in de regio. "Kuurne-Brussel-Kuurne is een hefboom om jong en oud te stimuleren tot sportief fietsen."

Kortrijks sportschepen Wouter Allijns noemt de start op de Grote Markt “een schot in de roos”, Kuurnes sportschepen Jan Deprez benadrukt dat Kuurne “het kloppend hart van de koers” blijft. 

