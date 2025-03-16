13°C
Aanmelden
Sport
Roeselare

KSV Rum­be­ke ver­lies met klein­ste ver­schil van Tem­po Overijse

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Ook in derde nationale kwam de leider op bezoek in West-Vlaanderen. Tempo Overijse domineert er de competitie en telt na 22 wedstrijden al 12 punten voorsprong op zijn eerste achtervolger. Op een aardige vijfde plek in het klassement staat KSV Rumbeke. Dat probeerde op eigen veld de Brabanders een tweede competitienederlaag aan te smeren, maar het heeft niet mogen zijn met 0-1 verlies.


Het enige doelpunt viel al na een kwartier. Focant werkte een combinatie met Delooz af en zette de bezoekers uit Vlaams-Brabant op voorsprong. Rumbeke kreeg in de tweede helft via een strafschop van Devacht de kans op de gelijkmaker. Hij koos voor de rechteronderhoek, maar dat doet De Vriendt ook en zo blijft de 0-1 op het bord.

Hoewel de thuisploeg nadien meer druk zette, kwamen de grote kansen niet meer, en Overijse speelde de wedstrijd rustig uit.

Wout Bernaert
Siel Vandorpe
Rumbeke

Meest gelezen

Reunie essevee 1
Sport

Veertig jaar na UEFA-stunt: ex-spelers SV Waregem herenigd in café De Regenboog
Wout Van Aert
Sport

Geen Wout Van Aert aan de start van Kuurne-Brussel-Kuurne
E3 harelbeke banner
Sport

Klaar voor de koers: dit is het nieuwe campagnebeeld van E3 Harelbeke

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Kaas3

Roeselaarse kaas ‘Ancienne Belgique’ verkozen tot beste kaas van de wereld
Kruispunt Vijfwegen in Rumbeke

Mobiliteitsplan in Rumbeke wordt aangepast na evaluatie: dit verandert er
Ongeval Rumbeke

Fietser kritiek na ongeval in Rumbeke
Aerosene

Aero-Sense bouwt nieuwe stockagehal: "vraag naar producten voor luchtvaart neemt fors toe"
Soliver

Soliver Rumbeke sluit: 400 jobs gaan verloren
Whats App Image 2025 03 16 at 14 47 27

Rumbeke neemt serieuze optie op titel in eerste provinciale na zege tegen Boezinge
Aanmelden