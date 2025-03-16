

Het enige doelpunt viel al na een kwartier. Focant werkte een combinatie met Delooz af en zette de bezoekers uit Vlaams-Brabant op voorsprong. Rumbeke kreeg in de tweede helft via een strafschop van Devacht de kans op de gelijkmaker. Hij koos voor de rechteronderhoek, maar dat doet De Vriendt ook en zo blijft de 0-1 op het bord.

Hoewel de thuisploeg nadien meer druk zette, kwamen de grote kansen niet meer, en Overijse speelde de wedstrijd rustig uit.