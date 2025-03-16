Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Ook in derde nationale kwam de leider op bezoek in West-Vlaanderen. Tempo Overijse domineert er de competitie en telt na 22 wedstrijden al 12 punten voorsprong op zijn eerste achtervolger. Op een aardige vijfde plek in het klassement staat KSV Rumbeke. Dat probeerde op eigen veld de Brabanders een tweede competitienederlaag aan te smeren, maar het heeft niet mogen zijn met 0-1 verlies.
Het enige doelpunt viel al na een kwartier. Focant werkte een combinatie met Delooz af en zette de bezoekers uit Vlaams-Brabant op voorsprong. Rumbeke kreeg in de tweede helft via een strafschop van Devacht de kans op de gelijkmaker. Hij koos voor de rechteronderhoek, maar dat doet De Vriendt ook en zo blijft de 0-1 op het bord.
Hoewel de thuisploeg nadien meer druk zette, kwamen de grote kansen niet meer, en Overijse speelde de wedstrijd rustig uit.