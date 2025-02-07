Roeselaarse kaas ‘Ancienne Belgique’ verkozen tot beste kaas van de wereld
Illustratiebeeld
De Roeselaarse Kaasboerderij Groendal heeft een internationale prijs in de wacht gesleept. Hun oude kaas Ancienne Belgique is op de prestigieuze Concours International de Lyon uitgeroepen tot beste kaas van de wereld. Het gaat om de grootste kaaswedstrijd van Frankrijk, wat deze bekroning voor de Belgische kaas extra bijzonder maakt.
De wedstrijd bracht dit jaar 2.200 kazen uit 23 landen samen, beoordeeld door een jury van 630 leden. De Ancienne Belgique, een gerijpte Goudakaas, kreeg een perfecte score van 100 op 100. Ook Groendals Oud Roeselare behaalde goud. Die kaas haalde enkele jaren geleden nog het wereldnieuws toen een Amerikaanse astronaut hem meenam naar het ISS.
Opvallend: de bekroonde Ancienne Belgique is nog niet eens op de markt. De officiële verkoop start pas half december, waardoor de wereldtitel perfect getimed lijkt.