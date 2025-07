Tiemen Darras, CEO Aero-Sense: “Dat gaat van insectensprays over dooimiddelen tot hygiëneproducten. Specifiek voor de luchtvaart, die moeten voldoen aan hoge kwaliteitsnormen. Als je cabinepersoneel met een spray aan het werk ziet, bijvoorbeeld tijdens een vlucht uit Afrika, dan is de kans groot dat dat een product is van Aero-Sense. Het product is gemaakt om ziektes als dengue en malaria in te perken.”

Aero-Sense in Rumbeke bestaat al sinds 1997 en is intussen uitgegroeid tot een wereldspeler op zijn markt. Onder meer Ryanair, Lufthansa en Brussels Airlines maken gebruik van hun producten.