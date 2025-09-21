In oktober start een proefopstelling op het kruispunt Oekensestraat-Izegemsestraat. Daar krijgt de as centrum Rumbeke–Izegemsestraat voorrang op verkeer uit de Oekensestraat. Ook het drukke kruispunt Vijfwegen wordt heringericht, met afgescheiden fietspaden en veilige oversteekplaatsen. De werken starten na de herfstvakantie en moeten klaar zijn tegen de kerstvakantie.

Daarnaast komt er een verhoogd kruispunt aan de Rumbeeksesteenweg met de Zonnebloemstraat en Heropbouwstraat, en wordt de fietsoversteek aan de E403 onder de brug veiliger ingericht.