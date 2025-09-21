Mobiliteitsplan in Rumbeke wordt aangepast na evaluatie: dit verandert er
Kruispunt Vijfwegen in Rumbeke
Het mobiliteitsplan voor Rumbeke, dat sinds 2022 loopt, wordt aangepast na een grondige evaluatie. Een aantal proefopstellingen krijgen een definitieve inrichting, fietsstraten maken plaats voor zone 30 en verschillende kruispunten worden veiliger aangelegd.
Het doel van het mobiliteitsplan blijft hetzelfde, klinkt het in een persbericht: veilige schoolomgevingen, vlotte circulatie en sterke fiets- en wandelinfrastructuur. De bijsturingen vormen het slotstuk van de mobiliteitsstudie voor een verkeersveilig Rumbeke.
Veilige kruispunten
In oktober start een proefopstelling op het kruispunt Oekensestraat-Izegemsestraat. Daar krijgt de as centrum Rumbeke–Izegemsestraat voorrang op verkeer uit de Oekensestraat. Ook het drukke kruispunt Vijfwegen wordt heringericht, met afgescheiden fietspaden en veilige oversteekplaatsen. De werken starten na de herfstvakantie en moeten klaar zijn tegen de kerstvakantie.
Daarnaast komt er een verhoogd kruispunt aan de Rumbeeksesteenweg met de Zonnebloemstraat en Heropbouwstraat, en wordt de fietsoversteek aan de E403 onder de brug veiliger ingericht.
Proefopstellingen worden definitief
De tijdelijke paaltjes en bloembakken verdwijnen en maken plaats voor groen en bomen. In de Kaasterwijk alleen al wordt 600 m² onthard en worden 29 bomen geplant. Ook in de Sint-Petrus- en Paulusstraat komt er extra beplanting.
De klinkers op de kruispunten in de Koningsstraat worden vervangen door asfalt. Ook de drie kruispunten in de Sint-Petrus- en Paulusstraat met de Hoveniersstraat, Sint-Rochusstraat en Koningsstraat worden heraangelegd in asfalt.
Fietsstraten naar zone 30
De Windstraat, Orkaanstraat, Staakmolenstraat, Graafschapsstraat en Parkstraat, en ook het stukje Blommestraat (tussen Vijfwegenstraat en Groene Herdersstraat) zullen geen fietsstraten meer zijn. Ze worden voortaan zone 30 met voorrang van rechts. Ook de Stormstraat, Regenboogstraat, Cecilia Callebertstraat en Willy Ostynstraat worden mee opgenomen in de zone 30.
De straten waar wel veel fietsers passeren, zoals richting scholen en sportterreinen, blijven fietsstraten. Het stukje Koestraat tussen de Hoogstraat en Pastoor Slossestraat zal geen woonerf meer zijn, maar wordt ook een fietsstraat.