Onderzoek in het Tropisch Instituut leverde niks op, dus wat er precies is misgelopen, blijft onduidelijk. Naert stelde al snel nieuwe doelen. Na een stage in Kenia wil hij via de marathon van Sevilla naar het WK in Tokyo.

"Als je 2u6min56sec kunt lopen, kun je ook richting sub 2u6min30sec lopen", zegt Koen Naert. "Dat is de limiet voor het WK. Ik zie het WK als een soort herexamen voor de spelen. Dan wil ik graag op het wereldniveau nog een herkansing. Het is mijn allereerste herexamen ooit, maar er moet voor alles een eerste keer zijn."