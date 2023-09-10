In de eerste helft bleef het scorebord leeg. Lommel nam het initiatief en probeerde Knokke onder druk te zetten, terwijl de thuisploeg loerde op snelle uitbraken via Vanraefelghem en spits Stan Braem. Ondanks enkele grote kansen, waaronder een bijna succesvolle voorzet van Cooman, hield doelman Pieklak zijn netten schoon.

Na de rust kwam de beslissing: een fout van een Lommel-verdediger leidde tot een strafschop, die Vanraefelghem onberispelijk omzette. Lommel drong nog aan, maar Knokke hield stand en verzekerde zich zo van een plaats in de volgende ronde van de beker.