Desondanks vindt kapitein Pierre-Antoine Gillet dat het voor Oostende "een moeilijk seizoen" is. "Er zijn veel jonge Amerikanen bijgekomen, maar in het algemeen waren er veel inkomende en uitgaande transfers en dat beïnvloedt de samenhang. Ik moet toegeven dat ik niet van deze versie van Oostende hou. Ons spel is dan ook niet mooi. We spelen te statisch en te veel één-op-één. Het is helemaal niet het spel dat we gewoon zijn. In dat opzicht bekijk ik het vertrek van EJ Anosike positief. Natuurlijk was hij goed voor ons in bepaalde wedstrijden, maar zonder hem zal het spel vloeiender zijn omdat hij veel de bal nodig had."