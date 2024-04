Manon Stragier (25) van Asterix AVO Beveren is uitgeroepen tot Speelster van het Jaar. Gilles Vandecaveye (Menen) is MVP (most valuable player, red.) van het reguliere seizoen. In het beachvolley gingen de onderscheidingen naar Gilles en Louis Vandecaveye (mannenteam) en Britt Ruysschaert/Els Vandesteene (vrouwenteam).