We leven nog”: Knack Roe­se­la­re wint weer­ga­lo­ze vijf­set­ter van Maas­eik en is nog niet uit­ge­teld in titelstrijd

Knack Roeselare 9 mei 2026

En of het spannender kon. Knack Roeselare heeft zich terug in de titelstrijd geknokt. Op eigen veld won het derde wedstrijd in de play-off-finale met 3-2 van Maaseik in een wedstrijd om vingers en duimen van af te likken. Als Roeselare dinsdag wint in Limburg krijgen we volgende vrijdag een vijfde duel om de landstitel. 

Alles of niks. Dat zat vooraf in alle hoofden bij Knack Roeselare. Na de uppercut afgelopen dinsdag in Maaseik hadden de West-Vlamingen wat recht te zetten. En dat deden ze.

In een nagelbijtende wedstrijd gaven beide ploegen elkaar weinig marge. Roeselare won de eerste set met het kleinste verschil en Maaseik deed dat netjes over in set twee. En als dat nog niet genoeg spanning was, knokte de thuisploeg zich opnieuw met 25-23 naar een 2-1-voorsprong. 

De buit leek dan zo goed als binnen, maar dan volgde een nieuwe winterdip bij Roeselare, het kreeg een 14-25 om de oren en moest zich volledig herpakken in de beslissende vijfde set. 

Daarin ging de hartslag bij de hele REO Arena de lucht in, punt per punt ging het scorebord omhoog. Tot bij 14-13 Sil Meijs de bal buiten kegelde voor Maaseik. Knack greep zo zijn laatste levenslijn. De ontlading was enorm, en de vreugde des te groter. "Knack leeft nog", hoorden we wel honderd keer.

Volgende dinsdag wacht in Maaseik duel nummer vier, krijgen we daar een nieuwe thriller? 

Wout Bernaert
Knack Volley Roeselare

2026-05-02
