16°C
Aanmelden
Sport
Roeselare

Knack slikt ste­vi­ge upper­cut in fina­le play-offs bij Maas­eik. De titel is veraf

Knack Roeselare

Een zesde landstitel op een rij, die lijkt na vanavond erg veraf voor Knack Roeselare. Na verlies in de eerste wedstrijd in eigen huis (1-3) kon Knack in wedstrijd twee absoluut geen wederopstanding realiseren op bezoek bij Maaseik. Erger nog: Roeselare ging volledig kansloos de boot in. Komende vrijdag al kunnen de Limburgers in de REO arena de play-offs afronden met hun 17e landstitel.

Soms zeggen cijfers genoeg. Dat geldt helemaal voor de eerste set. Roeselare verloor die met 25-11. Het is een eeuwigheid geleden dat Roeselare nog zo een wedstrijd aanvatte. Laat staan, een wedstrijd die de ommekeer moest gaan inluiden.

In set twee konden de bezoekers iets meer in de buurt blijven. Maar daar hield het dan ook bij op: 25-21. Maaseik haalde de derde set al even droog als duidelijk binnen: 25-16. Enkel een wonderbaarlijke remontada lijkt Roeselare nog richting landstitel nummer zeventien te brengen. Komt die er niet, dan mag Maaseik z'n eerste titel sinds 2019 vieren. En zou Roeselare zonder beker of titel achterblijven dit seizoen. Vrijdag weten we meer.

Bart Coopman

bart.coopman@focus-wtv.be

Bart Coopman
Knack Volley Roeselare

Meest gelezen

Marathon Kortrijk veel volk 2026
Sport

Ludieke actie: wie (halve) marathon Kortrijk te kort vond, is welkom op 'social run' van 1 km
KVDO Harelbeke
Sport

Geen promotie voor KVDO na thuisnederlaag tegen Harelbeke
Jeugdcup
Sport

Jeugdcup levert spektakel met doelpuntenregen en penaltythrillers

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Margot vanpachtenbeke

Ronde van Spanje voor vrouwen : Margot Vanpachtenbeke, niet hersteld van val, is eerste Belgische opgeefster
Hindernis1

Waregem Koerse stelt twee nieuwe hindernissen voor: "veiliger en makkelijker"
Alec Segaert

Na Vuelta in 2025 maakt Alec Segaert (Bahrain-Victorious) nu ook debuut in Giro
Zwembad kuurne

Kuurne en Harelbeke zetten nieuwe stap naar intergemeentelijk zwembad
Shari Bossuyt

Shari Bossuyt sprint naar ritzege in Vuelta ondanks bijna-botsing met Kopecky
Arjen Livyns

Arjen Livyns voor het eerst naar de Giro
Aanmelden