Soms zeggen cijfers genoeg. Dat geldt helemaal voor de eerste set. Roeselare verloor die met 25-11. Het is een eeuwigheid geleden dat Roeselare nog zo een wedstrijd aanvatte. Laat staan, een wedstrijd die de ommekeer moest gaan inluiden.

In set twee konden de bezoekers iets meer in de buurt blijven. Maar daar hield het dan ook bij op: 25-21. Maaseik haalde de derde set al even droog als duidelijk binnen: 25-16. Enkel een wonderbaarlijke remontada lijkt Roeselare nog richting landstitel nummer zeventien te brengen. Komt die er niet, dan mag Maaseik z'n eerste titel sinds 2019 vieren. En zou Roeselare zonder beker of titel achterblijven dit seizoen. Vrijdag weten we meer.