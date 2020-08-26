7°C
Kite­surf­ster met roots in Ware­gem wint extre­me big air kite­wed­strijd in Zuid-Afrika

Nathalie Lambrecht 2

West-Vlaams succes in Zuid-Afrika, want daar heeft Nathalie Lambrecht uit Waregem de meest extreme big air kitewedstrijd ter wereld gewonnen. 

KIJK: Dit zijn de indrukwekkende beelden:

Nathalie Lambrecht kitesurft onder Zweedse vlag, omdat ze daar is opgegroeid. Ze heeft wel een Belgische vader en roots in Waregem. Lambrecht behoort tot de absolute wereldtop in haar sport, en die status bevestigt ze in Kaapstad, tijdens de Red Bull King of The Air. 

Met de iconische Tafelberg op de achtergrond pakt ze de grootste overwinning uit haar carrière.

Nathalie Lambrecht 3
Nathalie Lambrecht 1
De redactie
Kitesurfen

