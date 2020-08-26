Nathalie Lambrecht kitesurft onder Zweedse vlag, omdat ze daar is opgegroeid. Ze heeft wel een Belgische vader en roots in Waregem. Lambrecht behoort tot de absolute wereldtop in haar sport, en die status bevestigt ze in Kaapstad, tijdens de Red Bull King of The Air.

Met de iconische Tafelberg op de achtergrond pakt ze de grootste overwinning uit haar carrière.