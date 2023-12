Met windsnelheden van 5 Beaufort en golven tot een meter is het voor kitesurfers in Zeebrugge één groot feest. Het water is amper 9 graden, maar toch komen ze van ver om met hun kite de zee in te gaan.

"Dat is eigenlijk surfen met een grote windvlieger, met een kite zoals ze het noemen. Er zijn ondertussen al verschillende disciplines. Ik vaar met een twintip, da’s een plankje waar ik vast in sta. Er zijn hier mensen die met een waveboard op het water gaan om in de golfjes te spelen. Tegenwoordig heb je al mensen die met een wing in hun handen de zee opgaan. Dus een heel veelzijdige sport en wat mij betreft de mooiste sport in de wereld, “ vertelt een kitesurfer.

Ook wandelaars die de wind trotseren, kregen vandaag een mooi schouwspel te zien.