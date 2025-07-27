Koen Darras uit Torhout heeft vandaag een belangrijke test afgewerkt in aanloop naar zijn geplande oversteek van de Atlantische Oceaan. De avonturier legde voor de kust van Zeebrugge meer dan 300 kilometer af met zijn kite.

Die afstand is indrukwekkend, maar blijft volgens Darras slechts een tussenstap richting zijn uiteindelijke doel. In januari wil hij als eerste kitesurfer solo de Atlantische Oceaan oversteken, van de Canarische Eilanden naar de Caraïben. De tocht zou ongeveer 5.000 tot 6.000 kilometer bedragen en zo'n zestig dagen duren.