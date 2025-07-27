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Sport
Zeebrugge

Koen Dar­ras wil Atlan­ti­sche Oce­aan over­ste­ken al kite­sur­fend: van­daag al voor­smaak­je’ van 300 km

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Koen Darras uit Torhout heeft voor de kust van Zeebrugge meer dan 300 kilometer gekitesurft. De lange trainingsdag maakt deel uit van zijn voorbereiding op een uitzonderlijke uitdaging: als eerste kitesurfer ooit solo de Atlantische Oceaan oversteken. De overtocht staat gepland voor januari. 

Koen Darras uit Torhout heeft vandaag een belangrijke test afgewerkt in aanloop naar zijn geplande oversteek van de Atlantische Oceaan. De avonturier legde voor de kust van Zeebrugge meer dan 300 kilometer af met zijn kite.

Die afstand is indrukwekkend, maar blijft volgens Darras slechts een tussenstap richting zijn uiteindelijke doel. In januari wil hij als eerste kitesurfer solo de Atlantische Oceaan oversteken, van de Canarische Eilanden naar de Caraïben. De tocht zou ongeveer 5.000 tot 6.000 kilometer bedragen en zo'n zestig dagen duren.

Koen Darras
Nieuws

Torhoutenaar Koen Darras fietst in acht dagen rond België

"Ik doe het als solo rider, maar met een expeditieboot als ondersteuning. Daar kan ik 's avonds recupereren en slapen."

Koen Darras, avonturier

"Ik vergelijk het met een berg beklimmen. Dat doe je ook niet in één keer, maar stap voor stap. Basecamp 1, basecamp 2, basecamp 3", zegt Darras. "Ik doe het als solo rider, maar met een expeditieboot als ondersteuning. Daar kan ik 's avonds recupereren en slapen. De volgende ochtend vertrekken we opnieuw vanaf hetzelfde punt."

Koen Darras

Materiaal en voeding testen

De trainingsdag voor Zeebrugge diende niet alleen om kilometers te maken. Darras gebruikte de tocht ook om materiaal en procedures uit te testen.

"We testen onder meer verschillende harnassen, zonnecrème en bescherming voor mijn hoofd", vertelt hij. "Daarnaast komt er veel kijken bij voeding, slaap en het beheer van de camera's. Het is een ontzettend grote boterham, maar wel leuk om te doen."

Aandacht voor schoon drinkwater

Met zijn expeditie wil Darras ook geld inzamelen en aandacht vragen voor de toegang tot schoon drinkwater. Dat engagement groeide na een reis door Afrika.

"Wij staan daar in België vaak niet bij stil. We draaien de kraan open en er komt water uit. In West-Afrika heb ik gezien hoe mensen soms noodgedwongen bruin water drinken. Dat heeft veel indruk op mij gemaakt."

Jeroen Sap

jeroen.sap@focus-wtv.be

Jeroen Sap
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Kitesurfen Koen Darras

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