Op de eerste dag rijden de renners de zogenaamde Coastal Ride, een rit van zo’n 205 kilometer die hen langs Heuvelland naar de Belgische kustlijn voert. Naast het zware fysieke werk, zorgen dagelijkse uitdagingen voor ontspanning en plezier. Zo duikt het team elke dag in open water tijdens de “Plons van de Dag”, is er een verplichte koffiestop en worden in elk land lokale lekkernijen geproefd.

De finish is voorzien op 3 augustus, waarbij de renners via Roubaix naar het Koersmuseum in Roeselare rijden en opnieuw eindigen in Café Vitesse. Het hele avontuur wordt dagelijks vastgelegd via podcasts, foto’s en video’s.