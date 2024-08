Alles deed Koen in z’n 4x4, met daktent, door natuurparken met wilde dieren en door de minst toeristische landen, zoals Gabon waar op dat moment een staatsgreep aan de gang was.

“We werden van onze vrijheid beroofd. Dat was best heftig. Uit de auto moesten we stappen, we moesten onze paspoorten afgeven en we kregen die na enkele uren ook niet terug. Dan zijn we onder dwang en in escorte het land uitgezet geweest: 150 kilometer terug”, blikt Koen terug.