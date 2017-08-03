23°C
Zeebrugge

Van Zee­brug­ge naar Rams­ga­te: drie Vlaam­se kite­sur­fers ste­ken Kanaal over

Kitesurfers

Drie jonge kitesurfers zijn zaterdag het Kanaal overgestoken. Alexander Tanghe, Sebastiaan Haven en Ward Verstappen vertrokken in Zeebrugge en bereikten na 120 kilometer het Engelse Ramsgate. Volgens hen gaat het om een primeur: non-stop en zonder motoren.

De overtocht verliep sneller dan verwacht. Waar ze op minstens zes uur rekenden, kwamen ze na 4 uur en 45 minuten al aan. “Vermoeiend, maar alles ging supervlot”, aldus Sebastiaan uit Leuven. Voor de veiligheid werden ze gevolgd door een reddingsboot.

Met hun vzw Offshore zamelen de twintigers geld in voor een waterzuiveringsproject in Madagaskar.

Belga
Kitesurfen

