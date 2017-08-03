De overtocht verliep sneller dan verwacht. Waar ze op minstens zes uur rekenden, kwamen ze na 4 uur en 45 minuten al aan. “Vermoeiend, maar alles ging supervlot”, aldus Sebastiaan uit Leuven. Voor de veiligheid werden ze gevolgd door een reddingsboot.

Met hun vzw Offshore zamelen de twintigers geld in voor een waterzuiveringsproject in Madagaskar.