Voor Oostende was het de vierde competitienederlaag van het seizoen. De regerende landskampioen zag op die manier zijn voorsprong in de stand slinken, want eerste achtervolger Kortrijk won met ruime 91-63-cijfers van Okapi Aalst. Met Leuven Bears verloor ook de verliezende finalist zijn eerste wedstrijd sinds de bekerfinale van vorig weekend met 90-93 tegen Kangoeroes Mechelen.