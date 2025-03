Het is voor Oostende de 21e beker in de clubgeschiedenis, de eerste sinds 2021. In 2022 en 2023 verloor het team van coach Dario Gjergja de eindstrijd van respectievelijk Limburg United (79-73) en Antwerp Giants (77-71). Vorig jaar pakte Limburg United in Vorst Nationaal zijn tweede beker in drie jaar door in de finale met 70-58 af te rekenen met Spirou Charleroi.