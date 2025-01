"We hebben Willunga Hill al verkend. Ik denk dat de klim me ligt", keek Ghekiere donderdag vooruit op een persmoment. Daar werd ze gepresenteerd als een van de zes vrouwen om in de gaten te houden. "Maar ik moet zien hoe ik reageer op de hitte. Het is heel warm hier, voor iemand die uit België komt, uit de sneeuw." Er worden dit weekend temperaturen tot 32 graden voorspeld in Australië, waar het nu zomer is.

De Australische Sarah Gigante, vorig jaar eindwinnares van de Tour Down Under, ontbreekt deze keer in de selectie van AG Insurance - Soudal door blessureleed. Daarom draagt Ghekiere het rugnummer 1. De 28-jarige West-Vlaamse brak vorig jaar helemaal door, met ritwinst en de bolletjestrui in de Tour, ook de bergtrui in de Giro, en een onvermoeibaar WK in dienst van de latere wereldkampioene Lotte Kopecky.