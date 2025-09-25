Ghekiere liep half september bij haar valpartij in een Duitse wedstrijd een ribbreuk op, zo bleek dinsdag uit extra ziekenhuisonderzoek. Dat bevestigt de Belgische bondscoach Ludwig Willems. Ghekiere, die na de crash ook al had moeten afzeggen voor het WK in Rwanda, zet door de ribbreuk een streep onder haar seizoen.

De Belgische wielerbond laat intussen weten dat de Izegemse niet vervangen wordt in de selectie.