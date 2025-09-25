19°C
Na WK moet Jus­ti­ne Ghe­kie­re ook EK mis­sen: rib­breuk houdt haar van de fiets

Belgisch wielerkampioene Justine Ghekiere ontbreekt zaterdag ook op de Europese kampioenschappen in de Franse Drôme en Ardèche. De renster uit Izegem moest ook al passen voor het Wereldkampioenschap in Rwanda. 

Ghekiere liep half september bij haar valpartij in een Duitse wedstrijd een ribbreuk op, zo bleek dinsdag uit extra ziekenhuisonderzoek. Dat bevestigt de Belgische bondscoach Ludwig Willems. Ghekiere, die na de crash ook al had moeten afzeggen voor het WK in Rwanda, zet door de ribbreuk een streep onder haar seizoen. 

De Belgische wielerbond laat intussen weten dat de Izegemse niet vervangen wordt in de selectie. 

