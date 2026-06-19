Justine Ghekiere uit Izegem verdedigt zondag in Brasschaat haar Belgische titel bij de elite vrouwen. De renster van AG Insurance-Soudal hoopt opnieuw de driekleur te veroveren, al beseft ze dat het parcours niet in haar voordeel speelt.

"Fysiek denk ik dat ik sta waar ik wil staan. Maar het parcours speelt een beetje in mijn nadeel. Het is een heel vlak parcours en niet te lang. Met de ploeg zullen we er een harde koers van moeten maken", zegt Ghekiere. "Ik ga mijn trui niet zomaar afgeven. Ik ga mijn uiterste best doen om haar te verlengen."