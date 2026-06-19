Justine Ghekiere wil Belgische titel verlengen: “Ik ga mijn trui niet zomaar afgeven”
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Uittredend Belgisch kampioene Justine Ghekiere uit Izegem trekt zondag met ambitie naar het BK wielrennen in Brasschaat. Ondanks een parcours dat haar minder goed ligt, wil ze er alles aan doen om haar nationale titel te verlengen.
Justine Ghekiere uit Izegem verdedigt zondag in Brasschaat haar Belgische titel bij de elite vrouwen. De renster van AG Insurance-Soudal hoopt opnieuw de driekleur te veroveren, al beseft ze dat het parcours niet in haar voordeel speelt.
"Fysiek denk ik dat ik sta waar ik wil staan. Maar het parcours speelt een beetje in mijn nadeel. Het is een heel vlak parcours en niet te lang. Met de ploeg zullen we er een harde koers van moeten maken", zegt Ghekiere. "Ik ga mijn trui niet zomaar afgeven. Ik ga mijn uiterste best doen om haar te verlengen."
"Fysiek denk ik dat ik sta waar ik wil staan. Maar het parcours speelt een beetje in mijn nadeel."
Na een val in Milaan-Sanremo in maart moest Ghekiere verschillende wedstrijden missen, waaronder de Ronde van Vlaanderen. Daardoor kreeg ze minder kansen om haar kampioenentrui te tonen.
"Ik heb het gevoel dat ik nog niet klaar ben met die trui. Vorig jaar heb ik er een mooi einde van het seizoen mee beleefd, onder meer in de Tour. Maar dit seizoen is niet gelopen zoals ik wilde. Ik heb hem nog niet veel kunnen tonen. Daarom zou ik het heel leuk vinden om hem te verlengen."