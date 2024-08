Justine Ghekiere kleurt deze Tour de France Femmes en wordt na een zoveelste inspanning beloond met de bergtrui. Ik ben echt heel diep gegaan", vertelde ze aan Sporza terwijl ze op de straat zat uit te hijgen. "Vooral op die beklimming met Grace Brown en Niamh Fisher-Black. Ik denk dat ik nog nooit zo diep ben gegaan dan toen."

"Ik moest daar wel alles geven voor de punten, maar daarna was bij mij het vat af. Voor een trui in de Tour moet je iets overhebben, hé. Ik had het niet verwacht", gaf Ghekiere, die ook al de bergtrui in de Giro won, aan. "Ik voelde me echter veel beter dan gisteren."

Ghekiere had in de Tour al eens de prijs voor de strijdlust ontvangen, maar de bollentrui smaakt extra zoet. "Dit was het doel deze week", vertelde ze aan Sporza na de podiumceremonie.