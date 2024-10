In de kampioenschappen keek ze op geen zweetdruppel meer of minder. Deze zomer hielp ze Lotte Kopecky aan olympisch brons in de wegrit in Parijs. En vorige maand was ze in Zürich de stuwende kracht achter haar tweede opeenvolgende wereldtitel.

Ghekiere volgt op de erelijst van de Kristallen Zweetdruppel, een prijs van de krant Het Laatste Nieuws, Nathan Van Hooydonck op. Ze kreeg als eerste vrouw de erkenning. Tim Declercq is de recordhouder met vier Kristallen Zweetdruppels op zijn kast. De Kristallen Zweetdruppel wordt gekozen door de lezers van de website van Het Laatste Nieuws. Ze konden in een poll kiezen uit verschillende genomineerden. Ghekiere haalde het met een score van liefst 52 procent.