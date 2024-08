Justine Ghekiere startte vandaag met een bonus van 16 punten in het bergklassement op Puck Pieterse. Ghekiere deed wat ze moest doen en ging meteen in de aanval. Op de eerste klim van de dag pakte ze 5 punten en die bleken voldoende. Eerste achtervolgster Pieterse scoorde niet op de Col du Glandon waardoor ze de West-Vlaamse niet meer kan bedreigen. Voor de renster uit Izegem is het dus een meer dan geslaagde Tour geweest met ritwinst en een bergtrui.

Eerder dit jaar won Ghekiere ook al de bollentrui in de Ronde van Italië voor vrouwen.