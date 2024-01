Vermote reed sinds januari 2023 voor Secteur-Duolar als éénmansploeg. De renner uit Kortrijk behaalde in juni een knappe 19 plaats op het Belgisch kampioenschap. Als Vermote daadwerkelijk bij Visma - Lease a Bike tekent, vervangt hij Lennard Hofstede. De Nederlander beëindigde zijn carrière vorige week. Het is afwachten of beide partijen daadwerkelijk tot een akkoord komen.

Vermote begon zijn profcarrière in 2011 bij Quick-Step waar hij tot 2017 de rol van meesterknecht op zich nam.