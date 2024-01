Ook Merijn Zeeman, sportief directeur bij het team dat onder meer Wout van Aert in de rangen heeft, kijkt uit naar de samenwerking. "Met het vertrek van Lennard moesten wij snel op zoek naar een waardige vervanger en we zijn blij dat we Julien hebben kunnen vastleggen. Hij heeft een schat aan ervaring en is voor ons direct als helper inzetbaar. Hij is heel erg gemotiveerd en gepassioneerd met zijn vak bezig."