Van Baarle "voelt zich niet lekker" en kan daarom niet starten, zegt Visma-Lease a Bike. Vermote is de vervanger van de 31-jarige Nederlander, die Dwars door Vlaanderen in 2021 won. Wout van Aert is uiteraard wel van de partij, net als Tiesj Benoot. Ook de Nederlanders Tim en Mick van Dijke tekenen present, net als de Amerikaan Matteo Jorgenson en de Sloveen Jan Tratnik.