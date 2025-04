Voor de 33-jarige Longo Borghini is het haar 50e profzege, haar derde dit seizoen. Eerder dit jaar stak ze in de UAE Tour (2.WWT) een rit en het eindklassement op zak. Op de erelijst van Dwars door Vlaanderen volgt de Italiaanse Marianne Vos op. De 37-jarige Nederlandse kwam woensdag wegens ziekte niet aan de start in Waregem.