Ook KSV Waregem Vooruit is als organisator tevreden met de nieuwe overeenkomst. "We zijn bijzonder tevreden dat we onze samenwerking met Stad Roeselare kunnen verderzetten," zegt voorzitter Pavel Desmet.

"De voorbije jaren verliepen vlekkeloos. Dankzij de koerssfeer die je in Roeselare overal voelt, krijgen we ook de komende jaren een prachtige startlocatie, vlakbij het museum KOERS. Dat is voor ons een absolute meerwaarde."