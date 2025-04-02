9°C
Dwars door Vlaan­de­ren: Hel­le­straat en Onder­bos­se­naars­traat zijn nieu­we hel­lin­gen in jubileumeditie

Op woensdag 1 april weerklinkt in Roeselare en Waregem, respectievelijk voor mannen en vrouwen, het startschot voor een nieuwe editie van Dwars door Vlaanderen. Die WorldToukoers is aan zijn 80e editie toe. Met de Hellestraat en de Onderbossenaarstraat worden er twee nieuwe hellingen in het 184,6 kilometer lange parcours opgenomen. In totaal staan er twaalf beklimmingen en enkele pittige kasseistroken op het programma.

"De Hellestraat is de eerste helling van de dag en volgt na 47 kilometer koers. Daarna trekken we naar de Volkegemberg, Berg Ten Houte, Knokteberg, Hotond om zo naar de Onderbossenaarstraat op te draaien. Die situeert zich na 106 kilometer koers. Van daaruit gaat het richting Berg Ten Hout die we zo voor de tweede keer aandoen, gevolgd door de Knokteberg, Hotond, Eikenberg en tot slot tweemaal de beklimming van Nokereberg. De kasseien van de Herlegemstraat bevinden zich op 6 kilometer van de eindmeet", verduidelijkt Guy Delesie van het organiserende comité.

Door Vlaamse Ardennen richting Waregem

"Op onze voorlopige deelnemerslijst prijken de namen van onder meer Tiesj Benoot, Mads Pedersen, Matej Mohoric, Arnaud De Lie, Biniam Girmay, Christophe Laporte, Tim Wellens, Dylan Teuns, Brent Van Moer, Anthony Turgis, Paul Magnier en Alec Segaert. Naar ik vernam, is de kans dat Wout van Aert opnieuw start bij ons groot. Met Mathieu van der Poel lopen nog onderhandelingen", meldt Delesie nog.

Na een tocht door de Vlaamse Ardennen ontdekken we wie zich tot de opvolgers van Neilson Powless en Elisa Longo Borghini mag kronen. De winnaars mogen het zegegebaar maken op de Verbindingsweg in Waregem.

Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
