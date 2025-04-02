Door Vlaamse Ardennen richting Waregem

"Op onze voorlopige deelnemerslijst prijken de namen van onder meer Tiesj Benoot, Mads Pedersen, Matej Mohoric, Arnaud De Lie, Biniam Girmay, Christophe Laporte, Tim Wellens, Dylan Teuns, Brent Van Moer, Anthony Turgis, Paul Magnier en Alec Segaert. Naar ik vernam, is de kans dat Wout van Aert opnieuw start bij ons groot. Met Mathieu van der Poel lopen nog onderhandelingen", meldt Delesie nog.

Na een tocht door de Vlaamse Ardennen ontdekken we wie zich tot de opvolgers van Neilson Powless en Elisa Longo Borghini mag kronen. De winnaars mogen het zegegebaar maken op de Verbindingsweg in Waregem.