"Het is niet de bedoeling dat ik exact 150 kilometer per dag ga afwerken. We zullen alles bepalen naarmate de conditie van de dag", zegt Wallays.

Vanuit Roeselare vertrekt hij naar Compostella, Portugal en Italië. "Ik ga daar ook eens langs in Aosta, waar mijn oom Luc de Ronde van de Aosta won. Ik bezoek ook de plaats waar Wouter Weylandt ten val kwam en overleed tijdens de Giro in de afdaling van de Passo del Bocco. In Polen zal ik een ommetje maken op de plaats waar mijn ex-ploegmakker Bjorg Lambrecht het leven liet na zijn val in Rybnik. Het zal een sentimentele trip worden."

Van zijn avontuur komt er later ook een documentaire. Giften kunnen via zijn website.