"Het is een speciaal gevoel dat dit voorbij is. De afgelopen dagen waren heel leuk, want ik kreeg veel steun van mensen die onderweg met mij meefietsten", zegt Wallays. "Fysiek heb ik hard afgezien tijdens mijn uitdaging. Ik heb veertien dagen aan een stuk in de regen gefietst tussen Bilbao en Lissabon. Maar dankzij de vele berichtjes van supporters heb ik volgehouden."

Wallays zamelde onderweg geld in voor Kom op tegen Kanker. "Het exacte bedrag wordt pas in december bekendgemaakt. Dan komt de documentaire uit over mijn uitdaging van de afgelopen 100 dagen."

Vandaag volgt nog een supportersrit van Brugge naar Roeselare. "Dan fiets ik nog 33 kilometer tot aan museum KOERS, waar ik mijn tocht ook ben gestart. Er zijn al 170 inschrijvingen om mee te rijden met mij."