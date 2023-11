De zoektocht naar sponsors is intussen begonnen. Wallays gaat aan de slag in Valencia, Lanzarote, Nice, Knokke-Heist en Wales. Hij laat zich begeleiden door ex-proftriatleet Frederik Van Lierde. En daarna volgt ook nog het WK Gravel in Leuven. Maar dat is nog lang niet alles. "Het jaar erna wil ik Europa rondfietsen voor Kom op tegen Kanker. Ik zit op de fiets door mijn nonkel. Die is gestorven aan kanker. Als mijn nonkel er niet was, zou ik waarschijnlijk nooit prof zijn geweest. In 2025 wil ik dan het goede doel steunen."