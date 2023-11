Jelle Wallays was een klassiek renner en haalde zijn grootste zege hier in Dwars Door Vlaanderen in 2015. De 34-jarige wielrenner won ook tweemaal Parijs-Tours in 2014 en 2019 en een rit in de Ronde van Spanje in 2018. Zijn hele carrière lang is hij bij drie ploegen geweest: Topsport Vlaanderen, Lotto Soudal en Cofidis. Intussen baat de West-Vlaming een B&B uit met zijn vriendin in Staden.