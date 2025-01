Jelina Vandromme heeft zich niet geplaatst voor de halve finales van het juniorentoernooi op de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar. De zeventienjarige Brugse, het derde reekshoofd Down Under, verloor in de kwartfinales van de zestienjarige Slovaakse Mia Pohankova (ITF 48), haar dubbelpartner in Australië, in twee sets.