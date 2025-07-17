Aanmelden
Jeli­ne Van­drom­me stoot door naar hal­ve fina­les van ITF in Luxem­burg­se Pétange

Jeline Vandromme

Belga

Jeline Vandromme heeft zich vrijdag geplaatst voor de halve finales van het ITF W75-toernooi in het Luxemburgse Pétange 

Vandromme versloeg in de kwartfinales het Russische topreekshoofd Oksana Selekhmeteva in twee sets na 2 uur en 22 minuten. Haar eerste confrontatie met een tophonderdspeelster leverde zo meteen ook een eerste zege op. Bij de laatste vier staat ze zaterdag tegenover de Oezbeekse Maria Timofeeva.

De pas achttienjarige Vandromme plaatste zich vorig weekend met de Belgische tennisvrouwen voor de Wereldgroep in de Billie Jean King Cup, na zeges in hun kwalificatiepoule tegen Turkije en Duitsland. Vandromme schreef vorige maand nog de prestigieuze ITF Junior Finals op haar naam.

Belga
Tennis Jeline Vandromme

