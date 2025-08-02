Aanmelden
Jeli­ne Van­drom­me plaatst zich voor fina­le van ITF in Pétange

Jeline Vandromme
Jeline Vandromme heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het ITF W75-toernooi in het Luxemburgse Pétange.

Vandromme klopte in de halve finales het Oezbeekse zesde reekshoofd Maria Timofeeva in twee sets: 6-4 en 6-0. De partij duurde een uur en 27 minuten. In de eindstrijd komt de West-Vlaamse uit tegen de Duitse Eva Bennemann, die de Tsjechische Barbora Palicova met 6-1 en 6-2 klopte.

De pas achttienjarige Vandromme plaatste zich vorig weekend met de Belgische tennisvrouwen voor de Wereldgroep in de Billie Jean King Cup, na zeges in hun kwalificatiepoule tegen Turkije en Duitsland. Vandromme opende in maart haar erelijst op ITF-niveau met de eindzege in het Spaanse Manacor en won vervolgens ook in het Engelse Roehampton en het Tunesische Monastir, waar ze zelfs twee keer na elkaar zegevierde. De voorbije weken schreef ze ook de US Open voor junioren en de prestigieuze ITF Junior Finals op haar naam.

Belga
Tennis

