De 17-jarige Vandromme versloeg in de halve finales de 16-jarige Britse Hannah Klugman. Die staat als nummer twee op de juniorenranking zes plaatsen hoger in het klassement. Het werd 6-4 en 6-2 voor de Brugse, die het om de eindzege zal opnemen tegen de Amerikaanse Kristina Penickova (ITF 3) of de Slovaakse Mia Pohankova (ITF 5).

Vandromme, een van de toptalenten van het Belgische vrouwentennis en nummer 479 op de WTA-ranking (bij de senioren), neemt voor de tweede keer deel aan de ITF World Tennis Tour Junior Finals. Vorig jaar won ze de troostfinale en eindigde ze als derde. Dit seizoen maakte ze indruk met onder meer de eindzege op de US Open voor junioren in het enkelspel.

De ITF World Tennis Tour Junior Finals zijn de tegenhanger van de ATP en WTA Finals voor junioren.