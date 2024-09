In De Leest werd ze gehuldigd voor haar sterke sportprestaties.

“Justine Ghekiere heeft ons allemaal versteld doen staan door het bergklassement in de Tour de France Femmes te winnen”, zegt Stad Izegem. “Een geweldige prestatie en unieke gebeurtenis in de Belgische sportgeschiedenis die we niet zomaar voorbij konden laten gaan.” Justine Ghekiere won ook de bergprijs in de Ronde van Italië.

Het was Linde Merckpoel die de feestelijke avond presenteerde.