Izegem begon sterk aan de wedstrijd en stond al snel 3-0 voor. Na een matig wedstrijdbegin knokte Doornik zich even terug tot een 15-16 voorsprong. Maar een rode kaart voor de bezoekers zorgde voor een kanteling in de partij. Izegem, met een man meer op het veld, nam opnieuw het heft in handen en liep al snel uit tot 27-22. In het slotkwartier kwam de zege niet meer in gevaar, eindstand 34-25.

De druk op Houthalen blijft zo intact. Izegem moet foutloos blijven om op 31 mei een gooi te doen naar een terugkeer op het hoogste niveau.