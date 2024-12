Izegem speelde vorig seizoen nog in de BENE-Liga, maar degradeerde. Bovendien zitten er heel wat spelers geblesseerd in de ziekenboeg. De thuisploeg startte tegen Visé dan ook niet overtuigend. Visé nam Izegem meteen bij de keel, en drukte het gaspedaal stevig in. Al na enkele minuten stond het 1-3. Izegem trachtte het evenwicht te herstellen en toonde bij momenten goed handbal. Halfweg stond het 14-18. Na de rust krikte Visé z’n niveau nog wat op. Dat resulteerde in een 22-35 eindstand.