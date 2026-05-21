Hans Vana­ken wint prijs voor Goal van het Jaar

Hans Vanaken is maandag, enkele uren voor de start van de Pro League Awards, al bekroond met de prijs voor Goal van het Jaar. De aanvoerder van Club Brugge krijgt de trofee voor zijn schitterende goal in de competitietopper twee weken geleden tegen Union (5-0-zege). Dat maakte de Pro League bekend in een persbericht.

Vanaken troeft in de verkiezing Zakaria El Ouahdi (Racing Genk), met zijn rush tegen Westerlo, en ploegmaat Shandre Campbell (Club NXT), met zijn heerlijke knal tegen Beerschot, af.

De fans konden op de website van de Pro League hun Goal van het Jaar, in 1A en 1B samen, kiezen. De shortlist voor de Goal van het Jaar werd aanvankelijk al bekendgemaakt voor de wedstrijd Club Brugge-Union, maar de treffer van Vanaken werd later nog toegevoegd aan de selectie.

Later vanavond is Vanaken op de Pro League Awards in de Handelsbeurs in Antwerpen ook een van de favorieten voor de prijs van Speler van het Jaar. Vorig jaar ging de prijs naar Ardon Jashari, die nadien Club Brugge verliet voor een transfer naar AC Milan.

Dit zijn de plannen voor de kampioenenviering van Club Brugge
Wat een ontknoping! Gelijkspel volstaat voor 20ste landstitel voor Club Brugge
Kampioenentrofee houdt zondag halt langs drie supporterscafés op weg naar Jan Breydel

