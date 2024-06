Gianni Vermeersch is de opvolger van Rasmus Tiller als winnaar van Dwars door het Hageland. Na een bloedstollende wedstrijd van 178 kilometer tussen Aarschot en Diest, gekruid met onverharde wegen en vier keer de beklimming van het Grasbos was de West-Vlaming van Alpecin-Deceuninck op de kasseien van de Citadel in een sprint met twee sneller dan de Noor Jonas Abrahamsen (Uno-X). De Nederlander Hartthijs De Vries (TDT - Unibet) werd derde.

Het is de vierde profzege op de weg voor Vermeersch. In 2022 werd hij nog wereldkampioen gravel, vorige maand greep hij de Belgische titel in die discipline.