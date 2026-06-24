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Houthulst

Gian­ni Ver­meersch reed naar 7de plaats op BK wiel­ren­nen… met gebro­ken rib

Gianni Vermeersch BK Wielrennen 2026

© Belga

Gianni Vermeersch van Red Bull-BORA-hansgrohe werd zondag zevende op het door Rune Herregodts (UAE Team Emirates-XRG) gewonnen BK wegwielrennen, ondanks dat de Houthulstenaar onderweg zijn rib brak bij een valpartij. Dat deelde Vermeersch maandag zelf via sociale media.

"Een zwaarbevochten Belgisch kampioenschap eindigt met een zevende plaats", opende de 33-jarige renner op Instagram. "Na een hele dag agressief koersen veranderde een valpartij het verloop van mijn race en bleef ik achter met een gebroken rib. Niet het resultaat waar ik op gehoopt had, maar ik ben tot aan de finish blijven vechten. Nu is het tijd om te herstellen en mij te concentreren op wat er daarna komt", besloot Vermeersch. 

Herregodts versloeg Jonas Rickaert (Alpecin-Premier Tech) en Fabio Van den Bossche (Soudal Quick-Step) zondag in Brasschaat in een sprint met drie. Vermeersch kwam 46 seconden later over de streep met Gil Gelders (Soudal Quick-Step).

Belga
BK Wielrennen Gianni Vermeersch

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